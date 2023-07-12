Летняя жара не помешала: покупатели жилья в июне были необычайно активны

„В прежние годы интерес к покупке жилья снижался по сравнению с предыдущими месяцами процентов на 20, а в некоторых случаях, даже на 40 процентов. Если учесть, что в июне стояла прекрасная погода, то столь значительный интерес к кредитам кажется особенно необычным“, – сказала руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер, комментируя итоги июня.

По словам Йонны Пехтер, в последние месяцы банки, скорее, понижали свою маржу, но из-за растущего Euribor общий процент по кредиту не изменился. „С другой стороны, люди свыклись с ситуацией и поняли, что для того, чтобы приобрести свой собственный дом, время, на самом деле, всегда подходящее“, – добавила Пехтер.

Руководитель Bigbank Eesti сказала также, что средняя сумма кредитного договора в июне составил 111 000 евро, что примерно на одну десятую больше, чем в мае. „О каких-то серьёзных изменениях говорить пока рано, потому что суммы договоров остаются примерно на том же уровне уже весь нынешний год, – поделилась Пехтер и добавила, что изменений можно ожидать вместе с ростом цен на квартиры вторичного рынка. – Чётким сигналом можно считать медианную цену сделок с таллиннскими квартирами, которая в июне впервые поднялась выше отметки в три тысячи евро“.