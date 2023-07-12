Дизайнер: как отремонтировать кухню загородного дома, не потеряв при этом аутентичности

„Комбинируя кухонные шкафы стандартных размеров, можно найти оптимальное решение даже для кухни с необычной планировкой. Сочетайте различные ящики и шкафы и создавайте практичные места для хранения продуктов и кухонной утвари. Чтобы придать вашей новой кухне более воздушный вид, добавьте к шкафам ножки, открытые полки и белые передние панели. Затем выберите рабочую поверхность, сочетающуюся с деревянными стенами и подоконниками. Таким образом, кухня оставляет приятное и аккуратное впечатление и не затмевает оригинальность старого дома,“- советует дизайнер.

Кухни в загородных домах, как правило, маленькие и их трудно ремонтировать, так как все новые решения должны быть адаптированы к существующим сантехническим и электрическим системам.

„Освещение в кухне и столовой тоже необходимо продумать. Достаточно ли они белые и уютные для длительного проживания? Помните, что правильное освещение делает комнату визуально больше. В большинстве случаев одного потолочного светильника просто недостаточно. Но электрические системы дачных домов часто ограничены. Поэтому вы можете использовать светильники с питанием от батареи или кабеля и штепсельной вилки, например, настенные и подвесные светильники, точечные светильники на клипсах или торшеры,“-говорит Кастро.

Даже если в вашем загородном доме большие окна, растущие рядом деревья или кусты могут препятствовать попаданию света на кухню. Стены и потолки, облицованные деревом или окрашенные в интенсивный оттенок, также могут сделать комнату более темной. Поэтому мебель в загородном доме должна быть максимально легкой. Аутентичные старинные комнаты могут быть просторными, но чаще всего они наполнены натуральными материалами и массивной мебелью в традиционном стиле. Если мебель белая, даже большие предметы, такие как громоздкий обеденный стол, будут казаться более легкими и яркими.

Обычно ремонт загородного дома усложняет зачастую нестандартная планировка помещений и нежелание отказываться от некоторых вещей. Однако, по словам руководителя отдела дизайна интерьеров IKEA Эстония Педро Кастро , самобытность загородного дома может стать отправной точкой для новых стильных и практичных решений. Он делится советами, которые следует учитывать при ремонте загородного дома.

Он отмечает, что в небольших кухнях дачных домов предметы и кухонные приборы, скапливающиеся на рабочей поверхности, часто занимают часть места. Чтобы сэкономить место на рабочей поверхности и сделать кухню более уютной, разумнее расположить вещи на стене. Для этого к стенам кухни можно добавить шкафы, дополнительные полки или стеллажи. Если кухня очень маленькая, вы можете предпочесть технику меньшего размера, чем обычно: холодильник, который помещается под рабочую поверхность, раковину меньшего размера и переносную плиту с двумя зонами приготовления пищи. Если вы не используете ее в данный момент, просто поставьте плиту в шкаф и оставьте больше места на рабочей поверхности.

Украсьте настоящими предметами

Ремонт загородного дома не означает, что нужно все выбрасывать. Наследие предков может стать личным акцентом, рассказывающим историю конкретного дома

„Разместите произведения искусства или резные предметы на сплошной светлой стене, и они будут лучше выделяться. Из старого льняного стеганого покрывала можно сшить декоративные наволочки, скатерти или салфетки, а очаровательные винтажные стулья, даже если они особой формы, служат лишь украшением обеденной зоны. Сочетайте их с новыми деревянными стульями разных стилей, цветов и форм. Это делает результат еще более особенным,“- делится идеями Кастро.

Не стесняйтесь использовать стандартные решения

Владельцы дома с необычным пространственным решением часто считают, что функционально обставить их дом можно только необычной или сделанной на заказ мебелью. Однако стандартные решения, такие как модульная мебель и системы хранения, также могут быть адаптированы к индивидуальным потребностям.