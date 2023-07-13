ЭКСПЕРТ | Что происходит с жилищным кредитом, когда заемщики разводятся

Практика банка показывает, что, если супружеская или сожительствующая пара даже после расставания сохраняет по отношению друг к другу уважение и разумный подход, обычно у них не возникает сложностей при мирном разделе совместного имущества. В большинстве случаев стороны сами приходят к соглашению о компенсации, которую получатель имущества должен выплатить другой стороне, хотя иногда для достижения соглашения прибегают и к помощи суда. Когда соглашение заключено, плательщик компенсации может для ее выплаты обратиться и за банковским кредитом. Coop Pank рассматривает такой кредит, как жилищный, поскольку, по сути, речь идет о покупке жилья у другого собственника.

Изменение непременно следует зафиксировать в кредитном договоре

Между собой люди часто оговаривают, что получатель имущества принимает на себя обязательство по кредиту в полном объеме, а другой заемщик освобождается от кредитного договора, но не получает ни имущества, ни возмещения. В случае такой договоренности нужно обязательно обратиться в банк и зафиксировать изменение в том числе и в кредитном договоре. Банк проведет анализ платежеспособности оставшегося заемщика, чтобы убедиться, что он может обслуживать кредит самостоятельно.

Иногда оказывается, что для того, чтобы избежать споров и жить дальше, проще продать совместную недвижимость, погасить кредит и поделить вырученные средства. Если у одной из сторон возникают проблемы с выплатой кредита в одиночку, но обязательство по кредиту является совместным, страдают все стороны, поскольку банк регистрирует накопленную задолженность в реестре нарушений платежной дисциплины в отношении всех заемщиков. Это затрудняет или даже делает невозможным получение кредита в будущем.

Ответственность несут оба заемщика