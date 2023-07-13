Недвижимость
13.07.2023, 17:15

Шестимесячный Euribor превысил 3,95%

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ФОТО: Konektus Photo | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, на этой неделе превысила отметку в 3,95%, что является самым высоким уровнем с ноября 2008 года, пишет rus.err.ee.

Во вторник ставка шестимесячного Euribor составила 3,94%, а в среду выросла до 3,955%.

С конца 2015 года до июня 2022 года шестимесячный Euribor был отрицательным, после чего начал быстро расти и в начале февраля этого года ставка уже превысила 3%.

Максимальное значение ставки Euribor было зафиксировано зимой 2008 года - 5,448%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

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