Еврокомиссия вынесла запрет на продажу определенных типов ламп

„На деле, как в Эстонии, так и в ЕС отказываются от использования ламп, содержащих ртуть. Сама ртуть – это вещество, опасное и для человека, и для окружающей среды. Оно обладает нейротоксическим действием, и по пищевой цепочке может попасть в рацион человека. Также это не совсем целесообразно – поставлять на рынок лампы, содержащие ртуть, когда существует большой выбор альтернатив. Хотя в использовании таких лам были исключения, однако из-за избытка более безопасных альтернатив было принято решение от этих исключений отказаться. И это одна из возможностей прекратить использовать на европейском рынке товар, содержащий опасное и ядовитое вещество“, – сказала радионовостям ERR советник отдела экологических технологий Министерства климата Ханнела Артус.