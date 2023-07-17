ФОТО | Дом в Сан-Диего, который вращается вокруг своей оси каждые 33 минуты

Подвижная конструкция двухэтажного дома, площадью 463 квадратных метра, довольна проста: цилиндрическая форма здания позволяет второму этажу дома вращаться вокруг своей оси при помощи двигателя мощностью 2,5 лошадиные силы. Скорость вращения регулируется: полный оборот можно сделать как за 33 минуты, так и за 24 часа. Вращение возможно в обоих направлениях. Этот уникальный инновационный объект можно назвать архитектурным чудом, демонстрирующим невероятное сочетание роскоши, функциональности и технологического прогресса.

Причина поворота второго этажа связана с желанием владельцев иметь возможность любоваться потрясающим видом на Тихий океан, город и горы. Идея о цилиндрической форме дома принадлежит супружеской паре Алу и Джанет Джонстонам, правда сама мысль о вращении возникла только тогда, когда встал вопрос о том, из какой комнаты будет открываться шикарный вид. Ал первым предложил: „Если дом круглый, то почему бы его не развернуть?“.

Ал и Джанет являются не только владельцами дома, но и его строителями. Вышедшие на пенсию супруги ранее имели косвенное отношение к постройке домов, но ни один из них никогда не имел прямого отношения к строительству. В этом проекте Ал был главным инженером и архитектором, а Джанет — бухгалтером и дизайнером интерьера. Затем дом был перепроверен и оценен опытными инженерами-строителями.

На первом этаже находится гараж на две машины, кухня и ванная комната. На втором этаже расположены четыре спальни, кухня и две ванные комнаты. Стены второго этажа выполнены из стекла, что обеспечивает прекрасный вид на пляжи и горы Сан-Диего. В доме также имеется подвал.

Это не единственный вращающийся дом в мире: Компания DNA Architects спроектировала вращающийся дом Girasole в Австралии, который крутится в соответствии с движением солнца. Другими примечательными примерами являются дом D'Angelo в Калифорнии и „Круглый дом“ в Уилтоне.