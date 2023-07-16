Недвижимость
16.07.2023, 18:07

„Хотел все сделать правильно“. Семье эстонского военного с новорожденным ребенком приходится платить кредит за сгоревшую квартиру

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ТАУРИ РАХАСЕПП И ЕКАТЕРИНА СТОГОВА С МАЛЫШОМ, РОДИВШИМСЯ 1 ИЮНЯ: Пара до сих пор выплачивает жилищный кредит в размере более 400 евро в месяц за квартиру в сгоревшем доме и платит 650 евро в месяц за съемное жилье.
ТАУРИ РАХАСЕПП И ЕКАТЕРИНА СТОГОВА С МАЛЫШОМ, РОДИВШИМСЯ 1 ИЮНЯ: Пара до сих пор выплачивает жилищный кредит в размере более 400 евро в месяц за квартиру в сгоревшем доме и платит 650 евро в месяц за съемное жилье.
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Когда в 2016 году Таури Рахасепп (31 год), военнослужащий Сил обороны, искал жилье, ему хотелось все сделать правильно. Таури накопил деньги на первоначальный взнос. Изучил различные предложения. Из пяти или шести квартир, которые попали в его список, он выбрал квартиру площадью 90 квадратных метров в „сталинке“ на улице Паэ в Таллинне.

Таури взял банковский кредит в размере чуть более 70 000 евро. Он оформил страховку на квартиру — на случай, если она пострадает от протечки воды или пожара. Кроме того, у товарищества был застрахован и сам дом — на случай, если основные конструкции здания будут повреждены, например, из-за пожара.

А сейчас, спустя семь лет после покупки квартиры, Таури Рахасепп и Екатерина Стогова стоят на руинах своего дома.

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