„Хотел все сделать правильно“. Семье эстонского военного с новорожденным ребенком приходится платить кредит за сгоревшую квартиру

Таури взял банковский кредит в размере чуть более 70 000 евро. Он оформил страховку на квартиру — на случай, если она пострадает от протечки воды или пожара. Кроме того, у товарищества был застрахован и сам дом — на случай, если основные конструкции здания будут повреждены, например, из-за пожара.