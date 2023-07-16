16.07.2023, 18:07
„Хотел все сделать правильно“. Семье эстонского военного с новорожденным ребенком приходится платить кредит за сгоревшую квартиру(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Когда в 2016 году Таури Рахасепп (31 год), военнослужащий Сил обороны, искал жилье, ему хотелось все сделать правильно. Таури накопил деньги на первоначальный взнос. Изучил различные предложения. Из пяти или шести квартир, которые попали в его список, он выбрал квартиру площадью 90 квадратных метров в „сталинке“ на улице Паэ в Таллинне.