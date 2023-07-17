ЭКСПЕРТ | Что выгоднее на сегодняшний день: аренда или покупка жилья?

„Я полностью согласен с теми, кто считает, что для покупки собственного жилья любое время – подходящее. Разница есть для тех, кто инвестирует в недвижимость с целью последующей аренды, им приходится платить более высокие проценты, и сегодня, в большинстве случаев, у них не получается выйти в плюс, что также в течение года оказывает влияние на общую активность рынка“, – пояснил руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер, по словам которого, арендовать жильё стоит тем, кто ещё копит средства, чтобы иметь необходимую долю самофинансирования, и тем, кто не связывает с Таллинном своё будущее в долгосрочной перспективе.

„В качестве конкретного примера приведу 2-комнатную квартиру в районе пляжа Штромки, которую можно купить за 90 000 евро. Если первый взнос будет 20%, и кредит берётся на 30 лет, то при нынешнем Euribor ежемесячный платёж по кредиту будет примерно 400 евро“, – сказал Вахтер и добавил, что, если воспользоваться предлагаемыми на рынке фиксированным процентом, – 4% – ежемесячный платёж может быть ещё примерно на 50 евро меньше. „Арендовать такую же квартиру меньше чем за 400 евро в месяц уже не получится“, – уверен Вахтер.

По мнению Вахтера, в долгосрочной перспективе цены на аренду, без сомнения, будут только расти. „Если предположить, что Euribor немного опустится относительно нынешнего уровня, это будет означать, что ежемесячный платёж по кредиту станет ещё меньше, и это ещё более очевидный аргумент в пользу покупки жилья“, – добавил Вахтер.

„Но, что ещё более важно, – каждый ежемесячный платёж будет поддерживать Вашу собственную инвестицию, а каждый платёж за аренду – инвестицию кого-то другого“, – подвёл итог Мартин Вахтер.