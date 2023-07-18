Рынок краткосрочной аренды переживает не лучшие времена

Рынок краткосрочной аренды в Эстонии до сих пор не восстановился до уровня 2019 года – говорят владельцы квартир и показывает статистика. При этом конкуренция ужесточается, что уже привело к снижению цен – но пока только в некоторых сегментах, пишет rus.err.ee.