Банк: дача стала предметом роскоши

„Все чаще банки вынуждены давать клиентам отрицательные ответы, поскольку выход на рынок или покупка другой недвижимости становятся все более дорогими из-за нынешнего роста стоимости денег“, — говорит Ребане. Следовательно, дачи и сельские дома в значительной степени стали предметом роскоши, что также означает для потенциального владельца более высокие ежемесячные расходы, чем обычно. „Поэтому к принятию решения нужно подходить еще более серьезно, так как любая недвижимость, купленная с помощью кредита, является финансовым обязательством“, — подчеркивает он.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг, люди часто склонны недооценивать расходы на покупку недвижимости. Желание провести лето вдали от города выглядит вполне оправданно, говорит Ребане, но разумно начинать с меньших шагов —например, экспериментировать с краткосрочной арендой дома. „Аренда летнего домика на две недели может показаться поначалу неподъемной тратой, но это определенно дешевле, чем содержание недвижимости в течение целого года“.

Популярность сборных домов растет

В последние годы цены на строительство также значительно выросли, что делает сборные и модульные дома все более популярными. В результате строительная активность переместилась на заводы. По мнению Ребане, это не краткосрочная тенденция, а будущее строительства.

„Строительство на заводах — это логичный шаг, поскольку вы можете лучше контролировать цены и условия. Это также имеет много преимуществ для клиента: строительство занимает меньше времени, а прайс-лист более четко регламентирован и понятен“, — сказал он.

Архитектурное разнообразие сборных домов также увеличилось. „Все больше игроков выходят на рынок, предлагая отмеченные наградами архитектурные решения. Поскольку доступность и выбор улучшились, это, безусловно, факторы, которые способствовали росту строительства сборного жилья“.

В результате на заводах строится всё больше коттеджей, которыми можно пользоваться круглый год. „Нередки случаи, когда люди покупают ветхий дачный домик в подходящем районе, сносят его и заменяют приличным сборным домом. Конечно, это означает круглогодичные общие расходы, поскольку кредит приходится продолжать выплачивать также осенью и зимой. Поэтому в такой ситуации важно тщательно обдумать решения и варианты“, — говорит Ребане.