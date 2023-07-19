Сфальсифицировали ходатайства: Союз собственников о системе субсидирования реконструкции Kredex

По словам Красса, 10 апреля объединенная организация EAS и Kredex за несколько часов распределила запланированную на 2023 год дотацию на реконструкцию многоквартирных домов, тем самым оставив без ничего тысячи разочарованных собственников квартир, которые готовились отремонтировать свои многоквартирные дома с помощью субсидии.