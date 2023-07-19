Сфальсифицировали ходатайства: Союз собственников о системе субсидирования реконструкции Kredex
Система поддержки реконструкции Kredex стала жертвой манипуляций, когда несколько человек сознательно подали неполные заявления, что гарантирует им получение субсидии в долгосрочной перспективе, сказал глава Центрального союза собственников Эстонии Андри Красс. Если объединенная организация EAS и Kredex не изменит допускающую несправедливость систему Союз собственников обещает обратиться в суд, пишет rus.err.ee.
По словам Красса, 10 апреля объединенная организация EAS и Kredex за несколько часов распределила запланированную на 2023 год дотацию на реконструкцию многоквартирных домов, тем самым оставив без ничего тысячи разочарованных собственников квартир, которые готовились отремонтировать свои многоквартирные дома с помощью субсидии.
Красс назвал две причины, по которым, по его мнению, ходатайства были сфальсифицированы. „Абсолютно 100% всех принятых Kredex заявлений были неполными, а те заявления, которые пытались заполнить правильно, оказались а дверью“, - сказал Красс ERR.
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