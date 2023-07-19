ГАЛЕРЕЯ | На Пирита теэ реконструируют историческое здание и построят новый комплекс

По словам Ингмара Саксинга , членa правления LVM Kinnisvara – фирмы, занимающейся организацией продажи здания – историческая часть Laferme будет полностью реновирована, и к ней добавится новое современное здание, гармонично сочетающееся со строениями, находящимися поблизости. „Это хорошо знакомое всем таллиннцам место на Пирита теэ расположено между Певческим полем и Цветочным павильоном. За последнее десятилетие в этом районе было построено несколько необычайно популярных новых жилых домов, очень высоко ценимых на рынке недвижимости. Архитектор проекта Laferme Торми Соовяли проделал прекрасную работу, и, в дополнение к отличным внутренним решениям, было обеспечено хорошее и гармоничное общее впечатление от всего комплекса“, — сказал Саксинг.

В Laferme будет в общей сложности 64 гостевые квартиры и 8 помещений коммерческого назначения. Квартиры разные – 1-5-комнатные, общей площадью 37-204 кв. м. В здании будут высокие потолки и собственная солнечная электростанция. „Звукоизоляция в Laferme выше, чем предусмотрено законом, потому что тишина — это роскошь, которую заслуживает каждый. В соответствии с современным решением, Laferme строится как умный дом, чтобы каждый владелец мог оптимизировать затраты на электроэнергию в соответствии со своими предпочтениями“, — представил Ингмар Саксинг преимущества Laferme. По его оценкам, в ближайшие годы Laferme будет одним из самых привлекательных проектов на таллиннском рынке недвижимости.