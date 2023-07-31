Недвижимость
31.07.2023, 10:34

ФОТО | Странно. В Таллинне сдается в аренду старое бомбоубежище

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ФОТО: Osta.ee

На аукционной площадке Osta.ee можно найти довольно необычное объявление: сдается в аренду бункер, то есть бывшее бомбоубежище, расположенное на улице Пикк в Таллинне.

Убежище расположено по адресу Пикк, 72. Его общая площадь - 88,7 квадратных метров. На данный момент цена составляет 266,10 евро.

Недвижимость сдает в аренду управа Кесклинна.

Бомбоубежище квалифицируется как коммерческое помещение, при использовании которого арендатор должен выполнять ряд условий. Самым важным из них является то, что помещения можно использовать только для культурной деятельности, например, развлекательных мероприятий, квестов и т.д.

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Еще одним интересным условием является то, что 1 января каждого года арендная плата увеличивается на 2 процента. Срок аренды — 5 лет.

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Согласно предписанию Спасательного департамента, в помещении одновременно может находиться до 10 человек. Арендатор обязан обеспечить исполнение этого требования.

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После заключения договора арендатор должен за свой счет в течение трех месяцев перевести электросистему на новую систему напряжения. На это время он освобождается от арендной платы.

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