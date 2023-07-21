ТОП: в каких районах Таллинна самая высокая арендная доходность?

Руководитель по маркетингу Kinnisvara24 Мартин Матсберг отметил, что цена продажи квартир в спальных районах в этом году несколько снизилась: „Самым популярным районом для сдачи квартир в аренду в этом году является Мустамяэ, где также отмечается самая высокая ожидаемая доходность от аренды. В первой половине 2023 года в Каламая и Кадриорге также было больше предложений аренды квартир, чем в среднем“.

Районы Таллинна, где в 2023 году предлагается больше всего арендных квартир:

1. Мустамяэ. 50 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 6,2%.

2. Каламая. 42 предложения аренды. Ожидаемая доходность от аренды 5,2%.

3. Кадриорг. 31 предложение аренды. Ожидаемая доходность от аренды 3,5%.

4. Лиллекюла. 29 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 4,5%.

4. Уус-Маильм. 24 предложения аренды. Ожидаемая доходность от аренды 4,7%.

В первой половине 2022 года больше всего арендных квартир предлагали в Каламая и Мустамяэ. „По сравнению с 2022 годом количество предложений аренды на портале в этом году увеличилось почти на 13%“, - сказал Матсберг.

Районы Таллинна, где в 2022 году предлагали больше всего арендных квартир:

Каламая. 36 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 5,3% Мустамяэ. 29 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 5,8% Кадриорг. 26 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 4,5% Лиллекюла. 18 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 5,2% Пельгулинн. 12 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 5%.