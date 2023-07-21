Аналитик по недвижимости: худший вариант – квартира с ремонтом в нереновированном доме

„Конечно, нельзя сказать, что квартира, которая нуждается в ремонте, но находится в отреновированном доме, будет стоить намного дороже, чем похожие на нее варианты. Не будет, но ее проще продать. Самое худшее, что может случиться – это очень красивая, очень хорошая квартира в совершенно нереновированном доме“, – считает аналитик. По его словам, плохое состояние здания говорит как минимум о том, что там неактивное квартирное товарищество.