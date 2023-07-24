Инвестор в недвижимость успокаивает: не нужно страдать, если рынок ходит вверх-вниз
Когда дело доходит до инвестиций в недвижимость, необходимо смотреть на картину в целом и не утруждать себя излишними деталями, которые могут измениться в любой момент, считает предприниматель и инвестор в недвижимость Карин Винкель. В ее портфель входит более сорока объектов сдаваемой в аренду недвижимости, пишет dv.ee.
Винкель планирует свои инвестиции не на год или два вперед, а на десять-тридцать лет. Поэтому она не обращает внимания на то, что в какой-то момент цены падают или растут на 10%, поскольку через год тенденция может быть уже противоположной. „Даже если к концу года цены упадут, ваши деньги уже вложены, и вы уже получили аренду за полгода. Поэтому зачем страдать – иногда цены идут вниз, иногда вверх“.
Она признает, что знает и тех инвесторов в недвижимость, которые за последние 7 лет приостановили инвестиции и ждут лучших времен. Однако оглядываясь назад можно сказать, что купить недвижимость в 2016 году было бы совсем не плохой идеей, добавляет Винкель.