Инвестор в недвижимость успокаивает: не нужно страдать, если рынок ходит вверх-вниз

Винкель планирует свои инвестиции не на год или два вперед, а на десять-тридцать лет. Поэтому она не обращает внимания на то, что в какой-то момент цены падают или растут на 10%, поскольку через год тенденция может быть уже противоположной. „Даже если к концу года цены упадут, ваши деньги уже вложены, и вы уже получили аренду за полгода. Поэтому зачем страдать – иногда цены идут вниз, иногда вверх“.