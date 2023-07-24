Недвижимость
24.07.2023, 19:17

ГАЛЕРЕЯ | В Пирита прямо на реке появился мини-отель с сауной, джакузи и террасой

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La Mare Boathouse
La Mare Boathouse
ФОТО: Booking

Заснуть под звук журчания реки, окунуться в воду сразу же по пробуждении, позагорать на крыше — все это возможно в уникальном ботель La Mare Boathouse прямо на реке Пирита, пишет портал Gloss.ee.

Такие домики на воде называют „ботелями“ — производное от слияния двух слов boat и hotel. Находится новоиспеченный ботель в очень привлекательном месте — на Kloostri tee 6a, то есть там, где летом горожане катаются на лодках.

Помимо необычного расположения, в ботеле также много удобств: две спальни, душевая, гостиная, сауна и джакузи. Есть веранда под навесом со столиком и стульями, где можно красиво завтракать с видом на реку, а есть небольшая терраса на крыше, где можно загорать.

Бронируйте и узнавайте подробности ЗДЕСЬ.


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