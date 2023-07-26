Департамент о тенденции на рынке недвижимости: спрос на жилье падает, а цена неумолимо растет

Во втором квартале 2023 года средняя цена квадратного метра новой квартиры в Таллинне составляла 3 908 евро за квадратный метр - это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом цены продолжают расти вопреки падающему спросу - суммарная стоимость сделок купли-продажи за год снизилась на 15%. Одна из причин снижения спроса - особенности нашей демографии.

„Если рассмотреть основной контингент, который берет кредиты, то это люди, которым чуть меньше 30 лет, это именно те, которые оформляют свою первую ипотеку. Но число таких людей за последние годы быстро сокращается вследствие уменьшения рождаемости в начале 90-х. Сейчас людей, входящих в эту возрастную группу, примерно на 40% меньше. И скорее всего, эта тенденция продолжится и в ближайшие годы“, - сказал экономист банка SEB Михкель Нестор.