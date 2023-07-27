Сегодня невыгодно, завтра не по карману: в Ида-Вирумаа не стремятся полностью реновировать дома

„Ноль. Абсолютный ноль“, – говорит о заказах на комплексную реконструкцию Юрий Барков, член правления строительной компании Vant, одной из крупнейших в регионе.

„Если что-то делается, то делается частично и за счет средств самих квартирных товариществ – утепляются торцы дома, цокольные части, переделывается отмостки“, – поясняет предприниматель.

„Но это все не является комплексной реновацией, и получить деньги на это от KredEx невозможно. А мы специально готовились к этому, я подготовил человека, который прошел все курсы, работает с товариществами, но выхлоп практически нулевой“, – продолжает он.

Еще одна строительная компания, Katuse ABC, работает, в основном, в Силламяэ. Около 80% заказчиков – квартирные товарищества. Ее руководитель Дмитрий Федоров видит рост интереса к утеплению, но незначительный. И, опять же, это лишь частичная реновация.