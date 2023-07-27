Если у вас нет дачи: 13 мест в Эстонии, куда поехать за дачным настроением

Дом отдыха Tuisuliiva

Пярнумаа

Дом отдыха с открытым бассейном и частным пляжем расположен на берегу моря, всего в 20 метрах от пляжа Кабли. Он располагает номерами с собственной кухней, оформленные в загородном стиле. Из всех комнат открывается вид на сад.

Отдохнуть гости могут в саду с детской игровой площадкой и принадлежностями для барбекю. На территории дома и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе пешими прогулками и виндсерфингом.

Пляжный дом в Хаапсе

Ляэнемаа

Комплекс с террасой и частным пляжем расположен в городе Хаапсе. В доме есть спальня, кухня с холодильником и посудомоечной машиной, гидромассажная ванна, а также ванная комната с душем, феном и стиральной машиной.

Odi Resort

Харьюмаа

Вилла Odi Resort с патио и видом на сад расположена в Илмасоо в уезде Харьюмаа. В распоряжении гостей 3 спальни, кухня с посудомоечной машиной и холодильником и 1 ванная комната с душем, феном и стиральной машиной. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, к услугам гостей виллы Odi Resort сауна и терраса. В окрестностях популярны пешие прогулки.

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