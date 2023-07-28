ЭКСПЕРТ | Может ли индивидуальный предприниматель получить кредит от банка на покупку жилья?
Руководитель отдела частного финансирования LHV Кэтлин Ватсель говорит, что банк рассматривает профиль малых предпринимателей точно так же, как и всех остальных ходатайствующих о жилищном кредите лиц. Просто критерии, которые анализируются, немного отличаются. „Для нас важно видеть устойчивое ведение бизнеса, что означает, что компания должна быть в состоянии платить зарплату и выплачивать дивиденды как в настоящее время, так и в будущем“, - объясняет Ватсель.
Поговорим о зарплате
Доход владельца малого бизнеса может состоять из зарплаты, дивидендов или того и другого. Если зарплата является основным источником дохода, то банк будет рассматривать, способна ли компания и в будущем выплачивать зарплату такого же размера и при этом оставаться прибыльной. Это означает, что малые предприниматели, которые хотят получать зарплату и в то же время подавать ходатайство на получение жилищного кредита, должны учитывать, что затраты на заработную плату должны быть устойчивыми в долгосрочной перспективе.
Ватсель отмечает, что иногда возникают ситуации, когда предприниматели платят себе зарплату хаотично, например, выплаты происходят в только в течении нескольких месяцев. „Такие ходатайства могут получить финансирование не сразу. Мы консультируем и направляем предприятия на внедрение необходимых изменений, и спустя полгода картина в глазах банка может быть совершенно иной“, - объясняет Ватсель.
Чтобы банк мог оценить жизнеспособность малого бизнеса, компания должна активно функционировать не менее двух лет. Исключением является ситуация, когда у предпринимателя есть только один клиент, которому он предоставляет свои услуги на основе договора. Например, это может быть IT-девелопер, осуществляющий услуги по программированию для крупной международной компании, и заказчик оплачивает работу через фирму подрядчика. В этом случае не обязательно заранее выплачивать дивиденды.
Считаются ли дивиденды доходом?
Устойчивость доходов от дивидендов также оценивается в долгосрочной перспективе. Это означает, что постоянная выплата дивидендов должна быть по силам компании. Банк оценивает устойчивость дохода от дивидендов на основе коэффициента устойчивости, который составляет от 50 до 70% в зависимости от компании.
Например: в прошлом году компания выплатила владельцу дивиденды в размере 30 000 евро. Средний размер дивидендов за последние три года составил 40 000 евро, что отражено в финансовых отчетах. Банк считает 30 000 евро, указанных клиентом, устойчивыми и принимает во внимание ежемесячный доход клиента, равный 30 000 евро, разделенный на 12 месяцев и умноженный на 70%, что составляет 1750 евро в месяц.
Важно отметить, что дивиденды считаются доходом, если доля клиента в компании превышает 50%. Также дивиденды считаются доходом, если в компании установлена дивидендная политика.
Доходы от индивидуального предпринимательского счета тоже считаются
При подаче ходатайства на получение жилищного кредита предприниматель должен быть готов поделиться банковскими и финансовыми данными, включая основную деятельность компании, крупных клиентов и поставщиков, а также информацию о планируемой выручке и прибыли.
Также банк рассматривает чистый доход физического лица, использующего предпринимательский счет LHV и предоставляющего услуги или товары другим физическим лицам, как доход, подходящий для принятия решения о выдаче жилищного кредита.
В итоге владельцы предприятий могут подавать ходатайство на жилищный кредит в банке, но возможности получения кредита зависят от нескольких факторов, включая источники дохода, такие как зарплата и дивиденды, устойчивое развитие предприятия и финансовые показатели. Лучший способ узнать о всех возможностях и нюансах – это пообщаться с банком напрямую, а не строить догадки и предположения.