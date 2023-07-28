ЭКСПЕРТ | Может ли индивидуальный предприниматель получить кредит от банка на покупку жилья?

Руководитель отдела частного финансирования LHV Кэтлин Ватсель говорит, что банк рассматривает профиль малых предпринимателей точно так же, как и всех остальных ходатайствующих о жилищном кредите лиц. Просто критерии, которые анализируются, немного отличаются. „Для нас важно видеть устойчивое ведение бизнеса, что означает, что компания должна быть в состоянии платить зарплату и выплачивать дивиденды как в настоящее время, так и в будущем“, - объясняет Ватсель.

Поговорим о зарплате

Доход владельца малого бизнеса может состоять из зарплаты, дивидендов или того и другого. Если зарплата является основным источником дохода, то банк будет рассматривать, способна ли компания и в будущем выплачивать зарплату такого же размера и при этом оставаться прибыльной. Это означает, что малые предприниматели, которые хотят получать зарплату и в то же время подавать ходатайство на получение жилищного кредита, должны учитывать, что затраты на заработную плату должны быть устойчивыми в долгосрочной перспективе.

Ватсель отмечает, что иногда возникают ситуации, когда предприниматели платят себе зарплату хаотично, например, выплаты происходят в только в течении нескольких месяцев. „Такие ходатайства могут получить финансирование не сразу. Мы консультируем и направляем предприятия на внедрение необходимых изменений, и спустя полгода картина в глазах банка может быть совершенно иной“, - объясняет Ватсель.

Чтобы банк мог оценить жизнеспособность малого бизнеса, компания должна активно функционировать не менее двух лет. Исключением является ситуация, когда у предпринимателя есть только один клиент, которому он предоставляет свои услуги на основе договора. Например, это может быть IT-девелопер, осуществляющий услуги по программированию для крупной международной компании, и заказчик оплачивает работу через фирму подрядчика. В этом случае не обязательно заранее выплачивать дивиденды.

Считаются ли дивиденды доходом?