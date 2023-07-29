Студенты приближают стоимость аренды в Тарту к таллиннским ценам

„По сравнению со столицей, в Тарту предлагается в 3–4 раза меньше квартир, а рост спроса на квартиры с осенним заселением начался уже с Иванова дня. В Тарту недвижимость дешевле, но, например, для популярных двухкомнатных квартир цена аренды аналогична таллиннской“, – пояснил Ребане.

По его словам, ситуация на рынке аренды в Пярну, третьем по величине городе Эстонии, значительно отличается от таллиннской и тартуской: „Договоры в основном заключаются только на зимний сезон, так как летом используются модели краткосрочной аренды. В осенне-зимний сезон вполне приличную квартиру в Пярну можно снять за 200 евро в месяц, что значительно ниже, чем в Таллинне и Тарту. Кроме того, на цены в Пярну студенты влияют меньше, чем в Тарту“.