Повышение процентных ставок не привело к снижению цен на недвижимость(11)
До сих пор высокие процентные ставки не оказывали существенного влияния на стоимость недвижимости, а в последние месяцы она даже несколько подорожала. Экономисты считают, что цены могут упасть, если начнется рост безработицы, пишет rus.err.ee.
Во втором квартале в Эстонии было совершено явно меньше сделок с недвижимостью, чем год назад, но цены не упали. По данным Земельного департамента, стоимость новых квартир в Таллинне растет три квартала подряд, а средняя цена квадратного метра составляет уже 3900 евро. Во втором квартале выросли цены и на старые квартиры: квадратный метр стал стоить почти 2800 евро.
„Мне кажется, что люди, которые действительно ищут жилье, сейчас выбились из сил и начали менять его в любом случае. Больше нет никаких ожиданий, что цены скоро упадут“, - сказал экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.