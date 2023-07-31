Недвижимость
31.07.2023, 07:07

Повышение процентных ставок не привело к снижению цен на недвижимость

 (11)
ФОТО: Estonianmama | Shutterstock

До сих пор высокие процентные ставки не оказывали существенного влияния на стоимость недвижимости, а в последние месяцы она даже несколько подорожала. Экономисты считают, что цены могут упасть, если начнется рост безработицы, пишет rus.err.ee.

Во втором квартале в Эстонии было совершено явно меньше сделок с недвижимостью, чем год назад, но цены не упали. По данным Земельного департамента, стоимость новых квартир в Таллинне растет три квартала подряд, а средняя цена квадратного метра составляет уже 3900 евро. Во втором квартале выросли цены и на старые квартиры: квадратный метр стал стоить почти 2800 евро.

„Мне кажется, что люди, которые действительно ищут жилье, сейчас выбились из сил и начали менять его в любом случае. Больше нет никаких ожиданий, что цены скоро упадут“, - сказал экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.

Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (11)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии