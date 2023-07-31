Повышение процентных ставок не привело к снижению цен на недвижимость

Во втором квартале в Эстонии было совершено явно меньше сделок с недвижимостью, чем год назад, но цены не упали. По данным Земельного департамента, стоимость новых квартир в Таллинне растет три квартала подряд, а средняя цена квадратного метра составляет уже 3900 евро. Во втором квартале выросли цены и на старые квартиры: квадратный метр стал стоить почти 2800 евро.