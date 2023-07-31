ЭКСПЕРТ | В связи с ростом цен на строительство стоит обновить договоры страхования
Вместе с ростом цен на строительство растут и расходы по страховке, даже если страховая сумма не изменилась. Руководитель Coop Kindlustusmaakler Райво Пийбор рекомендует привести договоры страхования в соответствие с реальными ценами на строительство на рынке – обычно это означает небольшой рост цен, но он обязательно окупается при наступлении страхового случая, поскольку недостаточное страхование или вовсе отсутствие страховки всегда выходит дороже.
Цены на строительство претерпели большой рост и будут продолжать увеличиваться. По сравнению с 2022 годом индекс цен на строительство изменился на 17,8%. Индекс цен на строительство за первый квартал 2023 года по сравнению с последним кварталом 2022 года вырос на 1,5%. Это означает, что намного дороже стали все составляющие строительства: выросли цены на материалы, расходы на рабочую силу, а также стоимость строительных машин и инструментов.
Цены на строительство и страхование в значительной степени взаимосвязаны. При наступлении страхового случая возмещение может оказаться меньше ожидаемого и при новых ценах строительства его может уже не хватить для покрытия убытков. Это означает, что без дополнительного самофинансирования возмещения ущерба будет недостаточно для восстановления повреждений.
Каждый страхователь должен время от времени проверять, что его страховая сумма действительно соответствует стоимости строительного восстановления ущерба. При страховании недвижимого имущества в обычном состоянии важны не рыночная стоимость здания или остаток кредита, залогом которых является недвижимость, а сумма, необходимая для возведения здания такого же размера и функциональности – с учетом обслуживающего здание оборудования и коммунальных сетей.
В страховании недвижимости можно выделить две тенденции. В случае страхования жилья страховая сумма обычно устанавливается в размере стоимости восстановления, и тогда рост цен на строительство не препятствует получению достаточной компенсации.
Есть и другой вариант: страховая сумма устанавливается в полисе в виде определенного числа, которое является максимальной суммой возмещения. Такой подход преобладает в случае площадей, используемых для бизнеса – будь то парикмахерская, пищевое производство, хлев или связанная с обрабатывающей промышленностью недвижимость. Если страховая сумма в полисе зафиксирована в виде конкретного числа, она должна соответствовать стоимости восстановления. В противном случае имеет место недостаточное страхование, то есть на момент наступления страхового случая страховая сумма будет меньше стоимости восстановления. В случае ущерба возмещение уменьшается в той же пропорции.
Приведу жизненный пример. Стоимость восстановления здания указана в страховом полисе в размере 1 000 000 евро. На момент ущерба выясняется, что на самом деле стоимость восстановления полностью разрушенного здания выросла до 1 300 000 евро. Это означает, что недостаток страхования составляет 23%. Если такому зданию окажется причинен ущерб в размере 20 000 евро, страховое возмещение составит 15 400 евро за вычетом собственной ответственности. Оставшиеся 4 600 евро – и дополнительно собственную ответственность – должен покрыть страхователь, то есть владелец объекта.
Владельцам недвижимости и страхователям не стоит опасаться, что расходы по страховке вырастут в той же пропорции, что и цены на строительство. По мере увеличения страховой суммы средний страховой тариф имеет тенденцию к снижению. Перед принятием решения стоит получить как можно больше информации. В этом может помочь страховой маклер или другой страховой партнер, предоставив конкретный анализ увеличения страховых расходов по каждому объекту.