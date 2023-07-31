ЭКСПЕРТ | В связи с ростом цен на строительство стоит обновить договоры страхования

Цены на строительство претерпели большой рост и будут продолжать увеличиваться. По сравнению с 2022 годом индекс цен на строительство изменился на 17,8%. Индекс цен на строительство за первый квартал 2023 года по сравнению с последним кварталом 2022 года вырос на 1,5%. Это означает, что намного дороже стали все составляющие строительства: выросли цены на материалы, расходы на рабочую силу, а также стоимость строительных машин и инструментов.

Цены на строительство и страхование в значительной степени взаимосвязаны. При наступлении страхового случая возмещение может оказаться меньше ожидаемого и при новых ценах строительства его может уже не хватить для покрытия убытков. Это означает, что без дополнительного самофинансирования возмещения ущерба будет недостаточно для восстановления повреждений.

Каждый страхователь должен время от времени проверять, что его страховая сумма действительно соответствует стоимости строительного восстановления ущерба. При страховании недвижимого имущества в обычном состоянии важны не рыночная стоимость здания или остаток кредита, залогом которых является недвижимость, а сумма, необходимая для возведения здания такого же размера и функциональности – с учетом обслуживающего здание оборудования и коммунальных сетей.

В страховании недвижимости можно выделить две тенденции. В случае страхования жилья страховая сумма обычно устанавливается в размере стоимости восстановления, и тогда рост цен на строительство не препятствует получению достаточной компенсации.