На Майорке продают самую дорогую виллу в Испании стоимостью 55 миллионов евро

Объект находится на первой линии в зоне Carolina-Guadalpín. Площадь участка — 90 соток. А площадь самого дома (точнее, дворца) — 3315 квадратных метров. В нём 12 спален и 19 ванных комнат, большие террасы, тренажёрный зал, сауна, бассейн с подогревом.



Есть отдельные апартаменты для гостей, служебные пристройки, гараж на 9 машин.