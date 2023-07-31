31.07.2023, 17:35
На Майорке продают самую дорогую виллу в Испании стоимостью 55 миллионов евро
ФОТО: | Shutterstock
Эту виллу на Майорке продают за 55 миллионов евро, что, по данным Idealista, сейчас является рекордной ценой на рынке.
Объект находится на первой линии в зоне Carolina-Guadalpín. Площадь участка — 90 соток. А площадь самого дома (точнее, дворца) — 3315 квадратных метров. В нём 12 спален и 19 ванных комнат, большие террасы, тренажёрный зал, сауна, бассейн с подогревом.
Есть отдельные апартаменты для гостей, служебные пристройки, гараж на 9 машин.