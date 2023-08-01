Нотариусы: в первом полугодии количество сделок с недвижимостью сократилось

В первой половине 2022 года нотариусы заверили 41 547 сделок с недвижимостью, а в первой половине этого года – 33 010 сделок. В Таллинне, Йыгева, Пайде, на Сааремаа и Хийумаа, а также в Выру снижение активности оказалось больше, чем в среднем. Практически таким же число заверенных сделок с недвижимостью осталось лишь в Валга, где в первой половине этого года было совершено на три сделки с недвижимостью больше, чем в прошлом году.

Более чем в среднем общее количество официальных действий уменьшилось в Таллинне, Хийумаа, Йыгева, Пылва, на Сааремаа, в Тарту, Вильянди и Выру. В других уездах спад был ниже среднего, а Валга стал единственным городом, где количество сделок незначительно увеличилось (на 2%).

„Поскольку нотариальных действий в целом стало меньше, то и количество сделок, заверенных дистанционно, сократилось на 3%. В первом полугодии нотариусы заверили несколько больше завещаний и соглашений о разделе имущества супругов, чем в прошлом году“, - сообщила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.

Второй квартал текущего года был аналогичен первому – по сравнению со вторым кварталом прошлого года количество сделок и услуг, осуществляемых нотариусами, уменьшилось на 13%, а в первом квартале снижение составило 11% по сравнению с прошлым годом. Наибольшее снижение имело место в Йыгева, Ляэнемаа и Выру – более 20%, в Таллинне – 14% и в Тарту – 16%. „Валгамаа стал единственным уездом, где во втором квартале сделок было осуществлено больше“, - сказала Саар-Йохансон.

Количество нотариальных сделок с недвижимостью в годовом сравнении уменьшилось на 19%, а в первом квартале снижение составило 22%. В нескольких уездах – Йыгевамаа, Хийумаа и Вырумаа – спад был значительно выше среднего. Сокращение на 20% и более наблюдалось также в Таллинне, Тарту, Ярвамаа, Пылвамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа и Сааремаа. Во втором квартале количество сделок с недвижимостью не уменьшилось, только в Рапла и Валга.