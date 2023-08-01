Villa Levada, избежавшая процедуры банкротства, вновь вернулась к бывшему хозяину

В 2004 году Виктор Левада, некогда крупный металлургический бизнесмен, а ныне владелец футбольного клуба, построил роскошную виллу на берегу реки в Йыэляхтме.

Как писало тогда издание Eesti Ekspress, вилла обошлась Леваде в 30 млн крон. Резиденция получила название по имени хозяина — Villa Levada.

Однако в 2010 году бизнес Виктора Левады потерпел крах — его бизнес-империя в Эстонии развалилась и обанкротилась. В 2011 году латвийский суд объявил о личном банкротстве Левады.

Незадолго до личного банкротства в Латвии Виктор Левада проделал хитрый ход со своим роскошным домом в волости Йыэляхтме.

Левада продал свой дом компании Navigor OÜ, зарегистрированной в Эстонии его знакомым, украинцем Евгением Покорой. Тем не менее, он продолжал жить в доме с семьей – договор аренды был оформлен на его жену.

По сути, дом Левады остался никак не затронут в ходе процедуры банкротства, и никто не пришел отобрать у бизнесмена роскошную виллу.