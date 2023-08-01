К концу июля шестимесячный Euribor опустился до 3,929%

В последний раз шестимесячный Euribor был ниже лишь 6 июля - 3,905%.

С 7 по 30 июля его ставка колебалась от 3,931% до 3,972%.

С конца 2015 года до июня 2022 года шестимесячный Euribor был отрицательным, после чего начал быстро расти и в начале февраля этого года ставка уже превысила 3%.

Максимальное значение ставки Euribor было зафиксировано зимой 2008 года - 5,448%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.