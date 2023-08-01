01.08.2023, 16:15
К концу июля шестимесячный Euribor опустился до 3,929%(1)
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В понедельник, 31 июля, шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, опустилась до 3,929%, пишет rus.err.ee.
В последний раз шестимесячный Euribor был ниже лишь 6 июля - 3,905%.
С 7 по 30 июля его ставка колебалась от 3,931% до 3,972%.
С конца 2015 года до июня 2022 года шестимесячный Euribor был отрицательным, после чего начал быстро расти и в начале февраля этого года ставка уже превысила 3%.
Максимальное значение ставки Euribor было зафиксировано зимой 2008 года - 5,448%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.