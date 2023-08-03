Дом мечты за несколько недель – почему все чаще строятся сборные дома?

Ребане объясняет, что во многих странах мира, например в Скандинавии и США, люди в первую очередь выбирают дома заводского изготовления. Это объясняется рядом преимуществ – люди могут заранее увидеть демонстрационный или сборный дом, быстрее въехать в него, снижается и риск колебания цен в процессе строительства.

Модульный дом – полноценное жилье из „кубиков“

Модульный дом состоит из сборных панелей, как правило, деревянных. Деревянные каркасные дома наиболее распространены в Скандинавии, поскольку, помимо уже упомянутых преимуществ, они еще и экологичны и энергоэффективны. После закладки фундамента и изготовления панелей дом можно возвести за 6–10 недель и сразу же приступить к внутренним работам. Однако растущая популярность этого типа домов может повлиять на сроки их строительства, поскольку на некоторых заводах образуются очереди.

Несмотря на относительную дешевизну по сравнению с другими типами домов, Ребане отмечает, что влияние роста цен проявляется и в случае с деревянными каркасными домами. „В связи с ростом цен на древесину в последние годы стоимость каркасных домов возросла, поэтому покупателям важно точно знать, сколько жилой площади им потребуется, прежде чем обращаться за банковским кредитом“, – говорит Ребане, отмечая, что важно на ранней стадии сделать расчеты, максимально приближенные к общей стоимости проекта.

Дом заводской сборки – компактный и готовый к эксплуатации всего за несколько дней

Помимо сборных модульных домов, заводы выпускают и полностью готовые дома, которые доставляются на место строительства и устанавливаются на заранее подготовленный фундамент. Такие дома-контейнеры могут состоять из одного или нескольких модулей, которые по желанию заказчика могут быть собраны вместе. „Обычно полностью готовые дома имеют небольшие размеры (до 60 кв. м), поскольку их сложнее транспортировать“, – говорит Ребане. Поэтому, по словам эксперта, такие дома чаще всего приобретаются для садовых, летних или арендных целей.