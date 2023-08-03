Дом мечты за несколько недель – почему все чаще строятся сборные дома?
Когда люди решают построить собственный дом, они часто хотят как можно быстрее въехать в него. Однако процесс строительства не всегда происходит так быстро, как хотелось бы заказчику, и до переезда может пройти более года. Чтобы быстрее осуществить мечту о частном доме, все больше людей выбирают дома заводского изготовления. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане рассказывает о типах домов заводского изготовления и возможностях кредитования.
Ребане объясняет, что во многих странах мира, например в Скандинавии и США, люди в первую очередь выбирают дома заводского изготовления. Это объясняется рядом преимуществ – люди могут заранее увидеть демонстрационный или сборный дом, быстрее въехать в него, снижается и риск колебания цен в процессе строительства.
Модульный дом – полноценное жилье из „кубиков“
Модульный дом состоит из сборных панелей, как правило, деревянных. Деревянные каркасные дома наиболее распространены в Скандинавии, поскольку, помимо уже упомянутых преимуществ, они еще и экологичны и энергоэффективны. После закладки фундамента и изготовления панелей дом можно возвести за 6–10 недель и сразу же приступить к внутренним работам. Однако растущая популярность этого типа домов может повлиять на сроки их строительства, поскольку на некоторых заводах образуются очереди.
Несмотря на относительную дешевизну по сравнению с другими типами домов, Ребане отмечает, что влияние роста цен проявляется и в случае с деревянными каркасными домами. „В связи с ростом цен на древесину в последние годы стоимость каркасных домов возросла, поэтому покупателям важно точно знать, сколько жилой площади им потребуется, прежде чем обращаться за банковским кредитом“, – говорит Ребане, отмечая, что важно на ранней стадии сделать расчеты, максимально приближенные к общей стоимости проекта.
Дом заводской сборки – компактный и готовый к эксплуатации всего за несколько дней
Помимо сборных модульных домов, заводы выпускают и полностью готовые дома, которые доставляются на место строительства и устанавливаются на заранее подготовленный фундамент. Такие дома-контейнеры могут состоять из одного или нескольких модулей, которые по желанию заказчика могут быть собраны вместе. „Обычно полностью готовые дома имеют небольшие размеры (до 60 кв. м), поскольку их сложнее транспортировать“, – говорит Ребане. Поэтому, по словам эксперта, такие дома чаще всего приобретаются для садовых, летних или арендных целей.
Однако, объединив несколько модулей, можно создать и более просторное жилое помещение, уже пригодное для постоянного проживания. „Покупка дома заводского изготовления – хороший вариант, например, для тех, кто располагает необходимыми средствами и хочет в один сезон построить летний домик, баню или постоянный дом. Монтаж таких домов занимает всего несколько дней“, – говорит Ребане. Кроме того, в случае со сборными домами клиент может приобрести дом с уже частично выполненными внутренними работами.
Варианты кредитования зависят от типа дома
Если у покупателя есть земельный участок, то процесс получения кредита на модульный или сборный дом мало чем отличается от покупки существующего дома или квартиры. Если же участок еще не приобретен, то финансирование, как правило, осуществляется в два этапа – сначала на участок, а затем на дом. „Более сложная ситуация возникает только в том случае, если застройщик дома не готов ждать банковского финансирования и хочет увидеть деньги до того, как здание будет построено“, – отмечает Ребане. При этом возникают риски, поэтому необходимо заранее уточнить детали и оформить договор.
Если дом приобретается с привлечением жилищного кредита, то следует иметь в виду, что это должно быть жилье, предназначенное для постоянного проживания в течение всего года. Кроме того, для получения кредита на покупку жилья необходимо, чтобы дом был внесен в крепостную книгу. Если эти требования не соблюдены, руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor все же предлагает прийти в банк на консультацию и обсудить другие варианты финансирования.