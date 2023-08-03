Аналитик рынка недвижимости: полугодие принесло худший результат десятилетия

Рынок недвижимости Эстонии в первой половине этого года пережил значительный спад по сравнению с тем же периодом предыдущего. Количество сделок купли-продажи уменьшилось почти на четверть, а общая стоимость уменьшилась на 21%. Это худший результат рынка недвижимости за последнее десятилетие.

Даже во время первой волны коронавируса в первой половине 2020 года в Эстонии было совершено больше сделок купли-продажи недвижимости, чем в первой половине этого года. На спад рынка недвижимости повлияли стремительный рост Euribor, общее охлаждение экономики и пессимизм участников рынка.