Смутные времена для инвесторов в арендную недвижимость, похоже, закончились

„Так что она приносит убытки“, — признал Роосааре, добавив, что не гонится за высокой доходностью этой квартиры и планирует в ближайшее время погасить кредит.

Подходящее ли сейчас время для покупки арендной квартиры? Участники рынка верят, что ветер меняется.

Euribor в настоящее время определенно влияет на арендную недвижимость, признал Роосааре, заметив, что однокомнатная квартира недалеко от Таллиннского или Тартуского университета по-прежнему - хороший вариант начать инвестировать в арендную недвижимость. „Надо же с чего-то начинать“, — сказал он.

По словам главы отдела частного банковского обслуживания Luminor Танеля Ребане, в настоящее время доходность сдаваемой в аренду недвижимости очень низкая для инвестора, но если говорить о перспективах на будущее, то, вероятно, дно уже достигнуто.