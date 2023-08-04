ЭКСПЕРТ | Все больше дач переделываются под круглогодичное проживание

По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, получение кредита на ремонт дачи во многом зависит от того, какой именно объект недвижимости вы хотите отремонтировать. Важны и состояние здания, и его местоположение, и, конечно же, сумма, которую вы хотите взять в кредит. „Если речь идет о небольших суммах, то можно взять Малый кредит в размере до 20 000 евро“, – говорит Ребане. Стоимость Малого кредита не привязана к ставке Euribor, поэтому можно не опасаться, что она вырастет.

Если же планируется более масштабная реновация и требуется более солидная сумма, то, по словам Ребане, подойдет, например, Кредит-идея, цена которого привязана к Euribor, а процентная ставка несколько выше, чем по Жилищному кредиту. „Поскольку срок такого кредита короче, чем срок Жилищного кредита, необходимо учитывать, что ежемесячные расходы на выплаты по кредиту могут быть довольно значительными“, – говорит он. С другой стороны, если вы планируете капитальный ремонт, вы можете оформить Строительный кредит, который по своей сути и условиям более близок к Жилищному кредиту.

В то же время желающих отремонтировать дачу в настоящее время поддерживает тот факт, что цены на строительство и строительные материалы больше не растут, поскольку строительный рынок переживает период затишья. „Это означает, что даже как частное лицо вы можете получить более выгодные предложения от строительных компаний и можете рассчитывать на более выгодные предложения“, – говорит Ребане. „Таким образом, с точки зрения строительных работ и материалов, ремонт дачи сейчас обходится людям дешевле, но нужно учитывать, что заемные средства снова стали дороже, чем некоторое время назад“.