ЭКСПЕРТ | Все больше дач переделываются под круглогодичное проживание(11)
Реновация дачи под круглогодичное проживание может стать хорошей альтернативой для тех, кому покупка нового жилья и ипотечный кредит кажутся слишком дорогими. В настоящее время более комплексной реконструкции способствует остановившийся рост цен на строительные работы и материалы.
По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, получение кредита на ремонт дачи во многом зависит от того, какой именно объект недвижимости вы хотите отремонтировать. Важны и состояние здания, и его местоположение, и, конечно же, сумма, которую вы хотите взять в кредит. „Если речь идет о небольших суммах, то можно взять Малый кредит в размере до 20 000 евро“, – говорит Ребане. Стоимость Малого кредита не привязана к ставке Euribor, поэтому можно не опасаться, что она вырастет.
Если же планируется более масштабная реновация и требуется более солидная сумма, то, по словам Ребане, подойдет, например, Кредит-идея, цена которого привязана к Euribor, а процентная ставка несколько выше, чем по Жилищному кредиту. „Поскольку срок такого кредита короче, чем срок Жилищного кредита, необходимо учитывать, что ежемесячные расходы на выплаты по кредиту могут быть довольно значительными“, – говорит он. С другой стороны, если вы планируете капитальный ремонт, вы можете оформить Строительный кредит, который по своей сути и условиям более близок к Жилищному кредиту.
В то же время желающих отремонтировать дачу в настоящее время поддерживает тот факт, что цены на строительство и строительные материалы больше не растут, поскольку строительный рынок переживает период затишья. „Это означает, что даже как частное лицо вы можете получить более выгодные предложения от строительных компаний и можете рассчитывать на более выгодные предложения“, – говорит Ребане. „Таким образом, с точки зрения строительных работ и материалов, ремонт дачи сейчас обходится людям дешевле, но нужно учитывать, что заемные средства снова стали дороже, чем некоторое время назад“.
Однако это не означает, что ремонт следует или стоит откладывать, просто всё нужно хорошо продумать. „Безусловно, стоит обратиться в банк за консультацией, где можно получить более четкое представление о том, какой вид кредита лучше всего подходит для ваших нужд“, – говорит Ребане. Для банка важны местоположение объекта недвижимости и его потенциал, от этого также зависит размер собственного финансирования и маржа банка. Например, дача на острове, на берегу моря, в популярной курортной зоне имеет больше шансов на получение кредита“.
По словам Ребане, обращение за кредитом на реконструкцию дачи достаточно популярно. „Сейчас возрождается тенденция конца 1990-х – начала 2000-х годов, когда дачные дома переоборудовались для круглогодичного проживания“, – говорит Танель Ребане. „Поскольку доступность кредитов снизилась из-за стремительного роста Euribor, многие ищут жилье подальше от центров притяжения, и переоборудование летнего домика может стать для многих доступной альтернативой“.
По словам Ребане, покупка дачного дома требует значительного объема собственного финансирования, так как кредиты на дачи имеют другие условия по сравнению с покупкой обычного жилья. Кроме того, состояние таких объектов часто бывает не очень хорошим, и они требуют более серьезной реконструкции. „Это процесс, который люди часто хотят ускорить с помощью кредита“, – говорит Ребане, добавляя, что банк найдет решение для значительной части таких запросов, но для этого необходимо прийти на консультацию и вместе проработать важные вопросы.