Подорожание отопления в Нарве: почти 2000 человек платят за квартиры, в которых не живут

По данным исследования энергопотребления, проведенного по заказу городских властей два года назад, в Нарве 350 квартир пустовали, еще в 1500 квартирах люди появлялись время от времени. С тех пор пустых квартир могло стать только больше.

В большинстве случаев владельцы пустующих квартир живут и работают в других местах, прежде всего, в Таллинне, в Финляндии или Швеции, где зарплаты относительно высокие, но продолжают оплачивать счета в Нарве, где коммунальные расходы относительно низкие.

Некоторая часть пустующих квартир принадлежит жителям России, которые теперь не могут их посещать. В их случае сложно и оплачивать счета, и продать квартиры.