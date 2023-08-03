Подорожание отопления в Нарве: почти 2000 человек платят за квартиры, в которых не живут(2)
Рост стоимости отопления в Нарве на 84% в грядущем отопительном сезоне заставит задуматься тех владельцев нарвских квартир, которые живут и работают в других городах, пишет dv.ee.
По данным исследования энергопотребления, проведенного по заказу городских властей два года назад, в Нарве 350 квартир пустовали, еще в 1500 квартирах люди появлялись время от времени. С тех пор пустых квартир могло стать только больше.
В большинстве случаев владельцы пустующих квартир живут и работают в других местах, прежде всего, в Таллинне, в Финляндии или Швеции, где зарплаты относительно высокие, но продолжают оплачивать счета в Нарве, где коммунальные расходы относительно низкие.
Некоторая часть пустующих квартир принадлежит жителям России, которые теперь не могут их посещать. В их случае сложно и оплачивать счета, и продать квартиры.