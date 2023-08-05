Рядом с яхтенной гаванью в Пирита построят роскошный дом с двухэтажными квартирами(3)
Bigbank заключил с Simus Kinnisvaraarendus кредитный договор на сумму 2,9 млн евро для финансирования строительства роскошного двухэтажного многоквартирного дома на улице Масти в Пирита в Таллинне, рядом с пристанью для яхт. Строительство здания на Масти, 11 началось в июле и, согласно планам, будет завершено летом 2024 года.
По словам члена правления Simus Kinnisvaraarendus Рене Салумяэ, они планируют построить рядом с яхтенной гаванью эксклюзивный многоквартирный дом, в котором, находясь самом сердце Пирита, можно будет жить как в индивидуальном доме. „И марина Пирита и Дом на Масти — эксклюзивные объекты. Новое здание яхт-клуба, которое сейчас строится возле пристани, и новый жилой дом, который будет построен по соседству, создадут дополняющий элемент в районе, который оставался неизменным в течение долгого времени, и Пирита станет ещё более ориентированным на жизнь и отдых“, — сказал он.
„Simus Kinnisvaraarendus уже много лет является партнёром Bigbank, это чрезвычайно предприимчивые люди, которые реализуют свои проекты очень продуманно, гармонично вписывая строящиеся объекты в окружающую среду и обеспечивая своих клиентов жильём, соответствующим самым высоким стандартам“, — прокомментировал решение о финансировании Аймар Роосалу, руководитель подразделения корпоративного банкинга Bigbank, добавив, что с точки зрения Bigbank, в этом проекте прекрасно сочетаются эстонский капитал, качество, умные решения, гармоничная связь с окружающей средой и морем.
Строительство жилого дома на Масти, 11, рядом с яхтенной гаванью Пирита, общая площадь которого составит около 2060 м2, будет заниматься Grand Ehitus OÜ. Это будет здание энергетического класса А, с 12 хорошо спланированными двухэтажными 3-5-комнатными квартирами. В просторных помещениях будут высокие потолки, планировка квартир предусматривает ванные комнаты, соединённые со спальнями, и гардеробные walk in. В большинстве квартир будут большие открытые террасы, а в некоторых – французские балконы или веранды. Архитектор здания – Ильмар Хейнсоо, архитектор интерьера – Кристийне Кангур.