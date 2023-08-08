Государство выделяет деньги на переоборудование подвалов: как их получить?(2)
Квартирные товарищества могут ходатайствовать о пособии на переоборудование подвалов под укрытия. Заявки можно подавать в Спасательный департамент до конца сентября. Каким же критериям должен соответствовать дом, чтобы претендовать на финансовую поддержку, о каких суммах идет речь и на что можно потратить деньги, выясняла „МК-Эстония“.
Квартирные товарищества могут ходатайствовать о пособии на переоборудование подвалов под укрытия на случай ЧП, на проект выделено 1,2 млн евро.
„В наших многоквартирных домах живет сейчас самая уязвимая группа населения (если у нас что-то случится, то именно жителям больших домов зачастую негде укрыться), поэтому и был начат этот проект“, – объясняет советник по укрытиям Спасательного департамента Стен–Патрик Креэк.
Что надо и чего не надо?
– Что должно быть в этих подвалах, чтобы они в случае чего могли послужить укрытием для жителей?
– Конструкции должны быть укреплены, там должно быть чисто, сделано аварийное освещение, туда у жителей дома должен быть доступ. У нас ведь как: даже если есть в доме подвал, то там либо двери закрыты на замок, либо вход такой, что человек с проблемами в передвижении не всегда туда попадет. Ну и они должны быть оборудованы таким образом, чтобы человек там мог какое-то время находиться.
Какие работы нужно для этого провести?
– Во многом это зависит от состояния подвала. Укрепить потолки и стены. Расчистить пол. Обеспечить возможность чем-то прикрыть окна – мы не советуем совсем их заделывать, но нужно, чтобы был вариант в случае взрыва чем-то их заслонить, чтобы осколки не разлетелись по всему помещению. В общем, такие работы, которые помогут в случае опасности комфортно там находиться.
Почему жители лишь некоторых многоквартирных домов могут ходатайствовать о финансировании?
– При переделке подвалов под укрытие мы основываемся на анализе, проведённом TalTech, в котором рассматривают самые стандартные здания, составляющие значительную часть жилого фонда Эстонии – порядка 80%. В будущем вполне возможно, что мы сделаем ещё один аналогичный проект для поддержки зданий и других типов.
– На сколько домов примерно хватит этих 1,2 млн?
– На переоборудование подвалов одного многоквартирного дома нужно будет примерно 30–40 тысяч евро. Однако многое зависит от состояния подвала. Я, например, был в таких домах, где в подвалах, в принципе, уже все необходимое есть. Так что там нужно только сделать кое-что по мелочам. Например, только аварийное освещение или генератор.
Цель этого пилотного проекта – также узнать, во сколько примерно обойдется
переоборудование подвалов одного многоквартирного дома в укрытие. И как государство может в дальнейшем помочь. Поэтому финансирование выделяют разным типам домов.
Сумма поддержки, предназначенная для одного дома, не ограничена. Самофинансирование не требуется.
– С чего начать жителям, которые хотят получить финансирование, чтобы их подвал переоборудовали в убежище?
– Нужно созвать общее собрание и получить согласие большинства собственников. Затем оформить все документы, которые можно найти на нашем сайте. И если кто-то не понимает, что говорится в документах, то можно связаться с нами, и мы вышлем вам нужную информацию, переведенную на русский язык. Или можем прийти на место, чтобы вместе подумать, что конкретно вашему дому будет нужно, предложить какие-то варианты.
Так как деньги выделяют из средств Министерства внутренних дел, то в протоколе решения общего собрания квартирного товарищества должно быть четко сказано, что люди проголосовали за подачу ходатайства keldri varjumiskindluse parandamiseks (для улучшения возможностей подвала стать укрытием). То есть нельзя просто написать, что люди проголосовали за подачу ходатайства keldri korrastamiseks (для приведение подвала в порядок).
Всегда, если есть вопросы, можно связаться с нами и попросить о консультации. Я, например, часто хожу по приглашению правления квартирных товариществ по домам и разъясняю людям, что нужно в их конкретном случае сделать.
– А если подвал завален хламом и старыми велосипедами, то что делать?
– Если товарищество ходатайствует о переоборудовании подвалов в укрытия, это не значит, что подвалы теперь нужно полностью очистить и больше нельзя использовать для хранения вещей. Нужно просто обеспечить там достаточно места для того, чтобы в случае опасности жители дома там могли укрыться. Самое важное – чтобы там не было горючих веществ и проходы не были завалены хламом.
– Сколько должно быть места на одного человека?
– Исходя из опыта Финляндии, примерно 0,75 кв.м. на человека. Мы же советуем, чтобы было примерно 1,5–1,75 кв.м. на человека. Вдруг в укрытии нужно будет находиться подольше. Вдруг человек захочет прилечь.
– Что же делать тем, кто живет в домах „постарше“ указанного в условиях пилотного проекта периода или же поновее?
– Да, это вопрос. Куда могут укрыться жители этих домов – в дальнейшем нужно будет решать.
Важные нюансы
В пилотном проекте на получение пособия могут претендовать квартирные товарищества многоквартирных домов, расположенные в густонаселенных районах в городах, население которых по состоянию на 01.01.23 составляло 15 000 и более человек, и где до конца 2023 года планируется установить сеть сирен оповещения об опасности. Это Таллинн, Тарту, Нарва, Пярну, Кохтла-Ярве, Маарду, Раквере и Вильянди.
Самофинансирование для участия в проекте от жилищных товариществ не требуется.
Пилотный проект предусматривает финансирование для следующих типов зданий:
• 5–16-этажные крупнопанельные дома типовой планировки, 1960–1990 годы постройки;
• 3–5-этажные дома из силикатного кирпича, 1950–1990 гг. постройки;
• 3–5-этажные дома из блоков, 1950–1990 годы постройки;
• высотные здания на сборно-монолитном каркасе с железобетонным каркасом.
• Пилотный проект поддерживает переделку подвалов этих домов под укрытие.
• Подать ходатайство можно до 17:00 29 сентября 2023 года.
На что выделяют деньги?
Государство финансово поддерживает переоборудование подвалов многоквартирных домов таким образом, чтобы они были пригодны в случае необходимости для укрытия. Пособие выделяют на:
• приобретение и установку оборудования (генераторы, автономные аккумуляторные батареи), необходимого для обеспечения безопасности энергоснабжения, и сопутствующие работы (проектирование, строительство отдельного противопожарного отсека, отвод выхлопных газов и т. д.);
• открытие изначально спроектированных, но впоследствии закрытых подвальных путей, чтобы можно было передвигаться по всему подвальному этажу, не выходя на улицу;
• замена подвальных дверей;
• благоустройство подъездов к подвальным помещениям (проектирование, монтаж, устройство лестниц, пандусов);
• организация внутренней отделки (включая установку полов);
• приобретение материалов для поддержки потолков;
• приобретение материалов для защиты оконных проемов в подвалах;
• приобретение первичных средств пожаротушения.
Полный список можно посмотреть на сайте www.rescue.ee.
Важно: по окончании работ подвал должен быть пригоден для укрытия в соответствии с рекомендациями, перечисленными на сайте Спасательного департамента (в течение июля их переведут на русский язык).
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