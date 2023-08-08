Государство выделяет деньги на переоборудование подвалов: как их получить?

Квартирные товарищества могут ходатайствовать о пособии на переоборудование подвалов под укрытия на случай ЧП, на проект выделено 1,2 млн евро.

„В наших многоквартирных домах живет сейчас самая уязвимая группа населения (если у нас что-то случится, то именно жителям больших домов зачастую негде укрыться), поэтому и был начат этот проект“, – объясняет советник по укрытиям Спасательного департамента Стен–Патрик Креэк.

Что надо и чего не надо?

– Что должно быть в этих подвалах, чтобы они в случае чего могли послужить укрытием для жителей?

– Конструкции должны быть укреплены, там должно быть чисто, сделано аварийное освещение, туда у жителей дома должен быть доступ. У нас ведь как: даже если есть в доме подвал, то там либо двери закрыты на замок, либо вход такой, что человек с проблемами в передвижении не всегда туда попадет. Ну и они должны быть оборудованы таким образом, чтобы человек там мог какое-то время находиться.

Какие работы нужно для этого провести?

– Во многом это зависит от состояния подвала. Укрепить потолки и стены. Расчистить пол. Обеспечить возможность чем-то прикрыть окна – мы не советуем совсем их заделывать, но нужно, чтобы был вариант в случае взрыва чем-то их заслонить, чтобы осколки не разлетелись по всему помещению. В общем, такие работы, которые помогут в случае опасности комфортно там находиться.

Почему жители лишь некоторых многоквартирных домов могут ходатайствовать о финансировании?

– При переделке подвалов под укрытие мы основываемся на анализе, проведённом TalTech, в котором рассматривают самые стандартные здания, составляющие значительную часть жилого фонда Эстонии – порядка 80%. В будущем вполне возможно, что мы сделаем ещё один аналогичный проект для поддержки зданий и других типов.

– На сколько домов примерно хватит этих 1,2 млн?