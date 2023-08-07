ЭКСПЕРТ | Как выбрать хорошо расположенную арендную квартиру?

Расстояние до места работы, школы и детского сада

Если вы переезжаете в одиночку или вместе с партнером, учитывайте, насколько далеко находится место работы, и подумайте, сколько времени вы готовы тратить на то, чтобы добираться до работы и возвращаться домой. Место работы могло бы находиться в 15–30 минутах от дома. Также имейте в виду расположение места работы вашего партнера. Если в семье есть дети, важным становится близость школ и детских садов, что позволяет детям удобно передвигаться самостоятельно или дает родителям возможность легко их перевозить.

Транспортное сообщение, а также доступность на автомобиле, велосипеде и пешком

Помимо расстояния до места работы, школ и детских садов, важно учитывать, как именно туда придется добираться. Проверьте, есть ли поблизости остановки общественного транспорта и удобные подъездные пути. Подумайте, имеется ли подходящее сообщение с другими частями города, где вы часто бываете. Если вы ездите на машине, обратите внимание удобно ли парковаться возле дома и достаточно ли безопасно в районе для пешеходов и велосипедов. Поскольку школьные занятия обычно заканчиваются днем, важно, сможет ли ребенок безопасно добираться домой из школы пешком.

Сколько комнат и на каком этаже

Выбирайте арендное жилье подходящего размера. Подумайте, какие комнаты вам нужны. Например, нужно детям несколько комнат или подойдет общая комната; нужно ли время от времени пользоваться домашним офисом; если вы живете в одиночестве или вдвоем, предпочитаете вы отдельную спальню или однокомнатную квартиру в стиле лофт? Исходите из реальных потребностей. Также подумайте, на каком этаже вы хотите жить и можно ли подняться на верхние этажи на лифте. Например, с маленьким ребенком коляской будет удобно пользоваться, если ее не придется постоянно таскать по лестнице на руках, а если в семье есть пожилые люди, они оценят возможность попадать домой как можно проще.

Близость к продуктовому магазину