ЭКСПЕРТ | Как выбрать хорошо расположенную арендную квартиру?
На рынке представлено множество арендных квартир, и, выбирая наиболее подходящую, следует подумать о том, что именно является важным для вас и вашей семьи. Специалист по недвижимости Bonava Eesti Ольга Хорн дает несколько рекомендаций, на которые стоит обратить внимание при поиске арендного жилья.
Расстояние до места работы, школы и детского сада
Если вы переезжаете в одиночку или вместе с партнером, учитывайте, насколько далеко находится место работы, и подумайте, сколько времени вы готовы тратить на то, чтобы добираться до работы и возвращаться домой. Место работы могло бы находиться в 15–30 минутах от дома. Также имейте в виду расположение места работы вашего партнера. Если в семье есть дети, важным становится близость школ и детских садов, что позволяет детям удобно передвигаться самостоятельно или дает родителям возможность легко их перевозить.
Транспортное сообщение, а также доступность на автомобиле, велосипеде и пешком
Помимо расстояния до места работы, школ и детских садов, важно учитывать, как именно туда придется добираться. Проверьте, есть ли поблизости остановки общественного транспорта и удобные подъездные пути. Подумайте, имеется ли подходящее сообщение с другими частями города, где вы часто бываете. Если вы ездите на машине, обратите внимание удобно ли парковаться возле дома и достаточно ли безопасно в районе для пешеходов и велосипедов. Поскольку школьные занятия обычно заканчиваются днем, важно, сможет ли ребенок безопасно добираться домой из школы пешком.
Сколько комнат и на каком этаже
Выбирайте арендное жилье подходящего размера. Подумайте, какие комнаты вам нужны. Например, нужно детям несколько комнат или подойдет общая комната; нужно ли время от времени пользоваться домашним офисом; если вы живете в одиночестве или вдвоем, предпочитаете вы отдельную спальню или однокомнатную квартиру в стиле лофт? Исходите из реальных потребностей. Также подумайте, на каком этаже вы хотите жить и можно ли подняться на верхние этажи на лифте. Например, с маленьким ребенком коляской будет удобно пользоваться, если ее не придется постоянно таскать по лестнице на руках, а если в семье есть пожилые люди, они оценят возможность попадать домой как можно проще.
Близость к продуктовому магазину
Помимо близости остановок общественного транспорта, также стоит проверить, есть ли в шаговой доступности продуктовый магазин. Если магазин находится в пешей доступности, это и удобно, и экологично, поскольку вам не всегда нужно будет ездить на автобусе или на машине просто, чтобы купить несколько вещей.
Возможности проведения досуга по соседству
Хотя арендуемая квартира не для каждого станет жильем на десятилетия, не следует идти на компромиссы с точки зрения выбора района. Выберите район, где у вас есть важные дополнительные возможности: близость к парку, игровым площадкам для детей, походным тропам, спортзалу под открытым небом, парку для собак и т.п. Учитывайте свои интересы и увлечения. Обязательно выбирайте арендную квартиру, которая вам нравится и где приятно жить и радоваться жизни.