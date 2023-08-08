ЭКСПЕРТ | Масштабный ремонт дорог негативно влияет на аренду в центре Таллинна

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Дефицита арендного жилья в Таллинне нет, при этом наибольшим спросом пользуются двухкомнатные квартиры в спальных районах, однако среди студентов хорошо расходятся и микроквартиры, пишет руководитель Ambrozi Kinnisvara Анатолий Амбрози, пишет dv.ee.
По состоянию на конец июля 2023 на портале недвижимости kv.ee для сдачи в аренду было выставлено 1322 квартиры, что на 314 больше, чем за тот же период 2022 года. Таким образом, у потенциальных арендаторов появилось больше выбора. Чем руководствуются те, кто выбирает жильё сегодня и какие тенденции мы видим?
Как правило, при выборе квартиры люди обращают внимание на такие основные факторы, как стоимость ежемесячной аренды, размер коммунальных платежей, состояние квартиры и дома в целом, наличие развитой инфраструктуры поблизости и парковочных мест. Отдельно стоит отметить вид отопления, который используется в квартире.
Самым ходовым товаром на арендном рынке Таллинна остаётся двухкомнатная квартира в спальном районе, ежемесячная стоимость которой варьируется от 450 до 550 евро.