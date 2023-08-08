ЭКСПЕРТ | Масштабный ремонт дорог негативно влияет на аренду в центре Таллинна

По состоянию на конец июля 2023 на портале недвижимости kv.ee для сдачи в аренду было выставлено 1322 квартиры, что на 314 больше, чем за тот же период 2022 года. Таким образом, у потенциальных арендаторов появилось больше выбора. Чем руководствуются те, кто выбирает жильё сегодня и какие тенденции мы видим?