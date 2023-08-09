ОПРОС | Каждый десятый житель Эстонии планирует в ближайшее время приобрести недвижимость

Из проведенного в этом году в первый раз исследования рынка и бюро недвижимости выяснилось, что 12% жителей Эстонии планируют в течение ближайших трех лет взять квартиру в аренду, а 7% - собираются сдать в аренду свою недвижимость. 73% жителей не планируют совершать никаких сделок на рынке недвижимости в ближайшие три года.

„Мужчины занимаются активнее как покупкой недвижимости, так и ее сдачей в аренду, тогда как снимать жилье мужчины и женщины собираются в равной степени,“ прокомментировала результаты организатор исследования Анастассия Лесмент. „Самыми активными на рынке аренды недвижимости является, по понятным причинам, самая молодая возрастная группа то есть 15-24-летние. Значительная часть из них нуждается в арендной площади в связи с учебой в другом городе или посёлке,“ добавила Лесмент.

Покупкой недвижимости и ее сдачей в аренду занимаются активнее всего 25-34-летние жители. Активность на рынке недвижимости значительно и плавно снижается с возрастом.

Среди бюро недвижимости, люди относятся позитивнее всего к бюро Uus Maa, далее следуют с практически незначительной разницей бюро недвижимости Arco Vara, Kinnisvaraekspert, Ober Haus и RE/MAX.

Kantar Emor провел исследование рынка и бюро недвижимости в период с 9 до 15 марта. Всего в исследовании приняли участие 1007 жителей Эстонии в возрасте 15-74 лет.