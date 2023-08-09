Эксперты по недвижимости не видят признаков устойчивого снижения цен на аренду квартир(2)
В июле цены на аренду квартир снизились почти на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако, по оценке экспертов по недвижимости, речь идет, скорее, о статистическом колебании и признаков устойчивого падения цен нет, пишет rus.err.ee.
По данным Департамента статистики, в июле цены на аренду квартир снизились на 3,7%, и на фоне общего роста цен это кажется необычным. Но специалисты по недвижимости не придают этому особого значения.
Исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер сообщил ERR, что, по данным их фирмы, цены на аренду не упали. „Я могу подтвердить это лично, поскольку мы также управляем портфелем арендной недвижимости, состоящим из квартир наших клиентов, и никаких признаков падения цен там не наблюдается“, – сказал он.
Пеэп Сооман из Pindi Kinnisvara отметил, что снижение на 3,7%, о котором сообщил Департамент статистики, не является фундаментальным.
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