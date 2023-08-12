Всё больше родителей помогают молодым людям сделать свой собственный взнос при получении жилищного кредита

Рост стоимости жизни в сочетании с повышением процентных ставок поставил банки перед необходимостью отказывать большему чем раньше числу претендентов на получение жилищного кредита. По словам руководителя отдела розничного банкинга Luminor Каспара Корка, средний возраст людей, желающих приобрести жилье, также увеличился, поскольку молодым людям в нынешних условиях очень сложно выйти на рынок недвижимости.

„Если раньше средняя сумма собственного взноса, необходимая для покупки первого жилья, составляла около 10 000 евро, то теперь она значительно увеличилась. В результате молодым специалистам и молодым семьям становится все труднее приобрести подходящее жилье, поскольку возможности и потребности могут быть далеко не сбалансированы“, – сказал он.

По данным недавнего исследования, проведенного по заказу Luminor, треть жителей Эстонии планируют приобрести новое жилье, и 28% из них имеют необходимый собственный капитал, однако подавляющее большинство покупателей жилья – это те, кто не имеет в своем кармане необходимого капитала. Отсутствие собственного капитала ставит молодых людей в ситуацию, когда родители должны помогать собрать недостающую сумму. „Поскольку Эстония уже более 30 лет является независимой страной и наша экономика развивается хорошо, у некоторых поколений есть свободные деньги, которые можно разумно использовать для покупки жилья“, – говорит Корк.

Если 15 лет назад родители редко помогали материально, то сейчас мы всё чаще наблюдаем подобную картину. К счастью, родители понимают всю сложность ситуации и защищают своих детей от необходимости ждать много лет, чтобы купить собственное жилье. Если родители могут помочь своим детям приобрести жилье, они должны это сделать, поскольку это, безусловно, имеет больший финансовый смысл, чем аренда“, – добавил он.

В прошлом бремя собственного капитала при получении кредита на покупку жилья облегчалось наличием залога, однако сейчас банки стали более консервативны в своих оценках. „Залог, конечно, больше не является волшебной палочкой для получения положительного решения от банка. Всё чаще проверяется бэкграунд и платежеспособность залогодержателя, анализируется, сможет ли поручитель по залогу обслуживать кредит в дополнение к заявленному. Число людей, подходящих под эти параметры, очень невелико. Поэтому полагаться на залог не стоит, поскольку собственный вклад заемщика, безусловно, является более важным фактором“, – сказал Корк.