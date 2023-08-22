ЭКСПЕРТ | Советы по летнему ремонту

Покрасить проще, чем поклеить обои

Современные материалы для внутренней отделки настолько безвредны для людей и окружающей среды, что при их использовании во время ремонта никому не нужно выезжать из дома. При желании дом и вовсе можно покрасить по комнатам, зонам или этажам. Некоторые люди умеют хорошо клеить обои, однако если вы никогда раньше не красили стены или не клеили на них обои, вам стоит в качестве первой такой работы выбрать что-нибудь попроще. Это позволит вам совершить меньше ошибок. Кроме того, обои можно использовать не везде, а, например, только на одной из акцентных стен. Перед покраской стен следует также пройтись по потолкам – иногда их достаточно просто помыть, однако обычно потускневший белый цвет стоит обновить, и проделать такую работу следует до того, как приступать к работе со стенами.

Цвета выбираются в зависимости от размера, освещения и характера комнаты, но, конечно же, тон должен соответствовать и вашему вкусу. В большинстве случаев при ремонте у людей возникает желание сделать комнаты более просторными, и для этого подходят спокойные и прохладные тона. Однако, например, светлые и теплые тона компенсируют недостаток солнечного света, и чем меньше комната, тем осторожнее следует быть с интенсивными и темными тонами. Для стен одной комнаты стоит запланировать максимум три разных цвета, при этом карты цветов желательно просмотреть при разном свете. На большой поверхности большинство тонов выглядят темнее, чем на маленькой, поэтому, если вы сомневаетесь, выбирайте более светлый тон.



Наносить краску на стену проще всего с помощью валика. Для большой поверхности лучше использовать большой валик на стержне, а углы можно доработать маленьким валиком. Если стена уже чистая, ровная и прямая, ее можно сразу красить. Если же нет, то стену необходимо предварительно зашпаклевать и отшлифовать, особенно если вы хотите использовать глянцевую краску, которая немедленно выдаст даже самые мелкие дефекты. Работы по шлифовке и шпаклевке обычно не слишком сложные, однако они могут быть достаточно утомительными, и при их выполнении образуется много пыли. Довольно часто на неровной поверхности в качестве альтернативы используются структурные краски, которые можно наносить с помощью различных техник, например, кистью, на поверхность, которая не была идеально обработана.



Если на стену клеятся обои, то стоит также учитывать, что светлые тона и мелкий рисунок визуально расширяют пространство в комнате, а крупные узоры и темные тона уменьшают его. Если комната низкая, для визуального увеличения ее высоты на стене под потолком можно оставить белую кайму. В качестве альтернативы можно установить потолочный плинтус, или же использовать обои с вертикальными полосами или вертикальный дощатый настил.