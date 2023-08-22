ЭКСПЕРТ | Советы по летнему ремонту
Лето уже демонстрирует свою более прохладную и дождливую сторону, и, если вас больше не тянет на пляж, вы все равно можете провести свой отпуск с пользой, занявшись ремонтом дома. Лето, несомненно, лучшая пора для крупных работ, позволяющих решить, например, проблемы с утеплением, отоплением и вентиляцией. Кроме того, летом удобно делать более простые и быстрые отделочные работы. Мартин Тыру, менеджер по продукции K-rauta, делится советами о том, как с помощью отделочного ремонта можно придать своему дому совершенно новый вид, и подтверждает, что обновление – это прежде всего вопрос желания.
Покрасить проще, чем поклеить обои
Современные материалы для внутренней отделки настолько безвредны для людей и окружающей среды, что при их использовании во время ремонта никому не нужно выезжать из дома. При желании дом и вовсе можно покрасить по комнатам, зонам или этажам. Некоторые люди умеют хорошо клеить обои, однако если вы никогда раньше не красили стены или не клеили на них обои, вам стоит в качестве первой такой работы выбрать что-нибудь попроще. Это позволит вам совершить меньше ошибок. Кроме того, обои можно использовать не везде, а, например, только на одной из акцентных стен. Перед покраской стен следует также пройтись по потолкам – иногда их достаточно просто помыть, однако обычно потускневший белый цвет стоит обновить, и проделать такую работу следует до того, как приступать к работе со стенами.
Цвета выбираются в зависимости от размера, освещения и характера комнаты, но, конечно же, тон должен соответствовать и вашему вкусу. В большинстве случаев при ремонте у людей возникает желание сделать комнаты более просторными, и для этого подходят спокойные и прохладные тона. Однако, например, светлые и теплые тона компенсируют недостаток солнечного света, и чем меньше комната, тем осторожнее следует быть с интенсивными и темными тонами. Для стен одной комнаты стоит запланировать максимум три разных цвета, при этом карты цветов желательно просмотреть при разном свете. На большой поверхности большинство тонов выглядят темнее, чем на маленькой, поэтому, если вы сомневаетесь, выбирайте более светлый тон.
Наносить краску на стену проще всего с помощью валика. Для большой поверхности лучше использовать большой валик на стержне, а углы можно доработать маленьким валиком. Если стена уже чистая, ровная и прямая, ее можно сразу красить. Если же нет, то стену необходимо предварительно зашпаклевать и отшлифовать, особенно если вы хотите использовать глянцевую краску, которая немедленно выдаст даже самые мелкие дефекты. Работы по шлифовке и шпаклевке обычно не слишком сложные, однако они могут быть достаточно утомительными, и при их выполнении образуется много пыли. Довольно часто на неровной поверхности в качестве альтернативы используются структурные краски, которые можно наносить с помощью различных техник, например, кистью, на поверхность, которая не была идеально обработана.
Если на стену клеятся обои, то стоит также учитывать, что светлые тона и мелкий рисунок визуально расширяют пространство в комнате, а крупные узоры и темные тона уменьшают его. Если комната низкая, для визуального увеличения ее высоты на стене под потолком можно оставить белую кайму. В качестве альтернативы можно установить потолочный плинтус, или же использовать обои с вертикальными полосами или вертикальный дощатый настил.
Новый пол на долгие годы
Смена напольного покрытия также может придать комнате совершенно новый характер. То, предпочесть ли под ногами теплый и натуральный материал или более холодный ламинат, каждый решает исходя из своего вкуса и желания, и выбор также может зависеть от того, будут на полу использоваться ковры. Тем не менее, в спальнях и детских комнатах предпочтение обычно отдается теплым материалам, таким как деревянный паркет, деревянные доски или пробковый паркет.
При выборе древесного материала стоит помнить, что дуб и ясень прочны и долговечны, тогда как, например, сосна достаточно нежная и мягкая. Следует также учитывать, что паркет требует гораздо меньше ухода, чем дерево, которое необходимо регулярно чистить и шлифовать, а также обрабатывать маслом или лаком. С другой стороны, ламинат практически не требует обслуживания, он вполне доступен по цене и долговечен, однако в случае повреждения водой или других повреждений его необходимо заменить, поскольку ламинат нельзя шлифовать или покрывать лаком. Просты в укладке и различные рулонные материалы, а также набирающий популярность виниловый паркет, хотя в случае последнего важна идеально ровная основа. В целом, с установкой большинства этих материалов самостоятельно справится каждый, но, поскольку каждый материал имеет собственные особенности, перед началом основных работ все-таки стоит провести предварительные работы. Особое внимание следует уделить углам и местам, примыкающим к дверям, чтобы не оставить щелей, в которых может скапливаться мусор и грязь. Кроме пола следует сразу же установить подходящие плинтусы, которые порой могут сильно изменить вид комнаты.
Если вы не хотите менять цвет стен или полы, но изменить характер комнаты все-таки хочется, вы можете рассмотреть, например, вариант замены межкомнатных дверей, покраски мебели, изменения светового решения, или же просто поэкспериментировать с растениями.