Рядом с Таллинном появится торговый парк с необычной концепцией: „Мы хотели быть рядом с IKEA

Барри Набуурс, партнер компании VPH Group, застройщика парка Kurna, и член правления OÜ Tallinn Retail Park Development пояснил, что компания долго ждала подходящей возможности.

Решение построить торговый парк рядом с IKEA было осознанным: „IKEA – самая успешная розничная сеть в мире, они преуспевают везде, независимо от страны. Мы знали, что IKEA привлекает людей, каждый год туда ходят миллионы. Мы хотели быть рядом с ними“, – вспоминает Набуурс.

Строительство торгового парка Kurna началось прошлым летом, открытие планируется 24 августа. Площадь парка составляет почти 20 000 квадратных метров, в нем будет 20 магазинов.

Концепция торгового парка Kurna будет отличаться от обычных торговых центров. Если обычно в ТЦ несколько длинных коридоров, с которых можно попасть в многочисленные магазины, то в Kurna попасть в отделы магазинов можно будет прямо с парковки.

„Это похоже на ряд больших коробок – магазины стоят отдельно в ряд“, – описал Набуурс.