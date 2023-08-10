Производители мебели ушли в пике: „Происходящее довольно безумно“

„Эти 20-30 процентов — очень позитивное представление“, — сказал об оценке аналитика SEB Михкеля Нестора глава мебельной фабрики Bed Factory Sweden Индрек Аасна. Нестор писал, что объемы производства мебели в Эстонии за год упали на треть.

Индрек Аасна заметил, что, судя по их клиентам, объемы сократились вдвое. „То, что сейчас происходит, довольно безумно, и, к сожалению, мы не знаем, чем это закончится“, — сказал Аасна.

По его словам, 20-30-процентное падение, возможно, отражало ситуацию на рынке в марте, но сейчас ситуация ухудшилась, и немало компаний уже сократили производство или вообще закрыли заводы.