Банк: июль стал лучшим месяцем года по жилищному кредитованию
Согласно анализу портфеля жилищных кредитов Bigbank, в июле было заключено на 38% больше договоров о жилищном кредите, чем в предыдущем месяце, а средняя сумма кредита по новым договорам достигла 119 500 евро.
„Для Bigbank июль был самым успешным месяцем года с точки зрения покупателей жилья, которые дошли до этапа заключения сделки, количество подписанных договоров было почти в два раза больше, чем в январе“, — сказала Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti, и добавила, что количество новых ходатайств о кредите также увеличилось на 27%. „Такой рост позволяет нам прогнозировать, что покупатели жилья будут оставаться относительно активными в течение всего лета, а количество заключённых сделок может увеличиться ещё больше, когда период отпусков закончится“, — прокомментировала Йонна Пехтер, глава Bigbank Eesti.
Кроме того, Пехтер подтвердила, что проценты по жилищным кредитам в последние месяцы оставалась практически на одном уровне. „На фоне роста Euribor, банки снижали кредитную маржу, поэтому проценты по кредиту в целом не изменились“, — сказала Пехтер.