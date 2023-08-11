Банк: июль стал лучшим месяцем года по жилищному кредитованию

„Для Bigbank июль был самым успешным месяцем года с точки зрения покупателей жилья, которые дошли до этапа заключения сделки, количество подписанных договоров было почти в два раза больше, чем в январе“, — сказала Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti, и добавила, что количество новых ходатайств о кредите также увеличилось на 27%. „Такой рост позволяет нам прогнозировать, что покупатели жилья будут оставаться относительно активными в течение всего лета, а количество заключённых сделок может увеличиться ещё больше, когда период отпусков закончится“, — прокомментировала Йонна Пехтер, глава Bigbank Eesti.