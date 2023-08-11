Старые печи опасны! Для установки новой обратитесь за пособием

„Несколько месяцев назад произошел пожар – возгорание возникло рядом с каналом модульной трубы камина на втором этаже. Одностенная труба, установленная 16 лет назад, проходила через стену, вокруг нее была каменная вата, однако она соприкасалась и с другим волокном. Пожар начался именно из-за волокна, которое находилось в стене, так сказать, в открытом виде и со временем сползло, а в одностенной трубе горючий материал нагревался до такой температуры, что в конце концов загорелся“, – привел руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль возможную причину одного недавнего пожара.

„Например, искра вылетает из шва дымогарной трубы и падает на деревянную конструкцию или причиной пожара становится трещина в каменной манжете старой печи, из-за которой загорается деревянная стена рядом“, – добавила эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет.

Министерство климата поставило цель решить эту проблему: согласно планам, уже этим летом появится возможность обращаться за пособием на замену старой печи на тепловой насос типа воздух-вода, геотермальный тепловой насос или более экологичную печь.

Главный специалист отдела наружного воздуха и радиации Ромарио Сиймер подробнее рассказывает о том, что это за пособие и кто может его получить.

Пособие получат 1850 домохозяйств

Министерство климата в сотрудничестве с Фондом предпринимательства и инноваций (бывший Kredex) планирует уже в ближайшие месяцы открыть тур приема ходатайств на замену старых печей. „Наша цель – чтобы за пособием обращались домохозяйства, в которых отопительные системы устарели и требуют замены“, – сказал Сиймер и добавил, что к концу 2029 года планируется заменить отопительные системы в 1850 домах.