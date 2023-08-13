ЭКСПЕРТ | Как сделать недвижимость привлекательной для арендатора

При поиске арендатора крайне важно создать наилучшее первое впечатление о сдаваемой недвижимости. Для этого нужно подготовить привлекательное и вызывающее доверие объявление, а во время ознакомительного визита заинтересованный человек должен почувствовать, что ему было бы хорошо здесь жить. Это дает возможность запросить более высокую цену, чем в среднем по рынку, и быстрее найти подходящего арендатора.

Прежде чем выставлять недвижимость на рынок аренды, ее нужно сделать привлекательной для будущих жильцов. Для этого не обязательно делать дорогой ремонт и покупать роскошную мебель. Арендуемое помещение просто должно быть опрятным и чистым, оборудованным кухней, функционирующим туалетом, душем и необходимой мебелью.

Во-первых, сделайте генеральную уборку и оцените состояние помещения. В поиске арендатора очень помогает свежий санитарный ремонт. Почините капающие краны, заделайте трещины в стенах и покрасьте запачкавшиеся стены. Например, в устаревшей ванной комнате следует подумать о покраске настенной и напольной плитки. Убедитесь, что детекторы дыма, дверные замки и бытовая техника работают, а все лампочки горят.

Планируя дизайн интерьера, избегайте слишком ярких или темных цветов, многим они могут не понравиться. Следите за тем, чтобы мебель была целой и чистой. Мебель по очень доступной цене можно найти, например, на Facebook Marketplace. Для создания уюта купите подушки на диван, повесьте на стену фотографии или картины, а на стол поставьте вазу с цветами. Мелкие детали играют большую роль в создании ощущения дома.

Объявление об аренде должно быть конкретным и сопровождаться хорошими фотографиями