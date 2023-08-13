ЭКСПЕРТ | Как сделать недвижимость привлекательной для арендатора(5)
Исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ делится рекомендациями о том, как сделать квартиру или дом желанными, а объявление привлекательным, чтобы быстро найти арендатора и получить более высокую арендную плату.
При поиске арендатора крайне важно создать наилучшее первое впечатление о сдаваемой недвижимости. Для этого нужно подготовить привлекательное и вызывающее доверие объявление, а во время ознакомительного визита заинтересованный человек должен почувствовать, что ему было бы хорошо здесь жить. Это дает возможность запросить более высокую цену, чем в среднем по рынку, и быстрее найти подходящего арендатора.
Прежде чем выставлять недвижимость на рынок аренды, ее нужно сделать привлекательной для будущих жильцов. Для этого не обязательно делать дорогой ремонт и покупать роскошную мебель. Арендуемое помещение просто должно быть опрятным и чистым, оборудованным кухней, функционирующим туалетом, душем и необходимой мебелью.
Во-первых, сделайте генеральную уборку и оцените состояние помещения. В поиске арендатора очень помогает свежий санитарный ремонт. Почините капающие краны, заделайте трещины в стенах и покрасьте запачкавшиеся стены. Например, в устаревшей ванной комнате следует подумать о покраске настенной и напольной плитки. Убедитесь, что детекторы дыма, дверные замки и бытовая техника работают, а все лампочки горят.
Планируя дизайн интерьера, избегайте слишком ярких или темных цветов, многим они могут не понравиться. Следите за тем, чтобы мебель была целой и чистой. Мебель по очень доступной цене можно найти, например, на Facebook Marketplace. Для создания уюта купите подушки на диван, повесьте на стену фотографии или картины, а на стол поставьте вазу с цветами. Мелкие детали играют большую роль в создании ощущения дома.
Объявление об аренде должно быть конкретным и сопровождаться хорошими фотографиями
Создание эффективного объявления об аренде занимает больше времени, но оно окупается с лихвой. Объявление должно содержать важную информацию, отвечающую на вопросы, связанные с условиями проживания, удобствами, расположением, транспортным сообщением и коммунальными платежами. Грамотный текст кратко описывает предлагаемые возможности, конкретен и четко указывает, что арендатору разрешено (например, соарендатор, домашнее животное), и чего собственник не хочет. Главное преимущество жилплощади должно быть заметно и выделено в первом же абзаце объявления, например, свежий ремонт, центр города/университет в 15 минутах ходьбы, низкие коммунальные платежи, расположение в тихом районе и т. д.
Объявление не должно вводить в заблуждение, ведь если обман будет раскрыт, вы потеряете доверие в глазах арендатора. Сравните квартиру или дом, которые вы предлагаете, с аналогичными объектами аренды в том же районе и, устанавливая цену, исходите из предложений конкурентов.
Чтобы ваше объявление выделялось среди других предложений, крайне важны привлекательные фотографии, подчеркивающие интересные детали. Унылые и скучные картинки лишь отпугнут интересующихся. При необходимости воспользуйтесь помощью профессионала, который умеет фотографировать жилье в правильном фокусе и с подходящим освещением. Помещения для фотографирования должны быть прибраны и украшены. Цветы в вазе, подушки или небольшие безделушки создают на картинке уют и привлекают жильца, любящего чистоту и порядок.
В галерее обязательно должны быть представлены фотографии кухни, ванной комнаты и внешнего вида здания, а желательно еще и бытовой техники. По фотографиям заинтересованный человек может получить хороший обзор того, что его ждет в квартире или доме. Для первого фото объявления выберите изображение, которое выгодно выделяется на фоне изображений конкурентов. Отличный обзор жилплощади дают видеоролики, которые все чаще добавляют в объявления.
Подготовка к ознакомительному визиту
Для того чтобы заинтересовавшийся вашим объявлением в итоге стал арендатором, перед его ознакомительным визитом следует провести ряд приготовлений. Самое главное – правильно убраться в доме, вытереть пыль и сделать поверхности блестящими. Соберите оставленную одежду, вымойте посуду, вынесите мусор, сотрите отпечатки пальцев с зеркала и т. д.
Перед приходом гостя проветрите комнаты, чтобы воздух был свежим. Использование сильно пахнущих освежителей воздуха и чистящих средств оказывает на многих людей тревожное воздействие. Убедитесь, что в комнатах достаточно дневного света, и купите цветы для вазы.
Учтите, что так же, как вы оцениваете арендатора, он оценивает и вас. Так что вы должны оставить хорошее впечатление, продемонстрировав, что вы надежный и приятный человек.